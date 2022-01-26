Политолог Шатров о заявлении Байдена про санкции против Путина: президента США подставили в очередной раз

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26 января 2022, 12:20

Президент США Джо Байден, Lenin Nolly / globallookpress.com

Политолог Игорь Шатров считает, что президента США Джозефа Байдена, заявившего о санкциях против президента России Владимира Путина, в очередной раз подставили.

Комментируя намерение Байдена ввести личные санкции против Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что руководство США открыто назвало свою цель: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России.

В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение, что Байдена в очередной раз подставили, и это часть информационной кампании, в которой американский президент участвует не по своей воле, а по воле определенной группы американских элит. Он напомнил, как Байден на наводящий вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: "Да".

По словам политолога, сейчас наблюдается аналогичная картина. Байдену задают вопрос, не против ли он введения санкций в отношении Путина, и он опять соглашается. Шатров отметил, что контакты Байдена с Путиным проходят на довольно равноправной основе, какого-то высокомерия, типичного для американских президентов, не видно.

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