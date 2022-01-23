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Николай Азаров о сообщениях британского МИД о его возвращении во власть на Украине: без меня меня женили

, 18:00

Николай Азаров о сообщениях британского МИД о его возвращении во власть на Украине: без меня меня женили
Николай Азаров, фото: vk.com/azarovnikolay

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров коротко высказался по поводу заявлений МИД Великобритании о том, что российские власти якобы поддерживают с ним контакты и собираются привести его к власти на Украине: "Без меня меня женили".

Комментировать "чушь и бредом" британского МИД корреспонденту ТАСС политик не захотел, отметив: "Это называется без меня меня женили".

МИД Великобритании в качестве "пророссийского" кандидата также называл экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Мураев заявил, что его стране не нужны ни пророссийские, ни прозападные политики, а нужны те, кто будет учитывать интересы Украины. 

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