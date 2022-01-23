Бывший депутат Рады Мураев после заявления британского МИД о связях его с Москвой, заявил, что Украине нужны новые лидеры

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23 января 2022, 15:02 Источник: Facebook

Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

Оппозиционный украинский политик, бывший депутат Рады Евгений Мураев, которого МИД Британии назвал кандидатом на роль «пророссийского лидера», заявил, что его стране не нужны ни пророссийские, ни прозападные политики, а нужны те, кто будет учитывать интересы Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

«Время прозападных и пророссийских политиков в Украине безвозвратно ушло. Поражение таких политиков, как Порошенко и Медведчук, тому наглядное подтверждение. Их действия нанесли невосполнимые потери для страны и раскололи народ Украины»,- считает Мураев.

По его словам, стране нужны новые политики, которые будут руководствоваться исключительно принципами национальных интересов Украины и ее народа. «Украинский народ нуждается в таких лидерах, которые не будут сталкивать людей по языковым или религиозным признакам»,- написал он.

В заключение политик обратился ко всем, кому небезразлична судьба Украины: «Перестаньте нас делить на сорта, на пророссийских и прозападных, перестаньте нас сталкивать лбами и натравливать друг на друга и мы сами построим мир в нашей стране».

Ранее МИД Великобритании выпустил заявление, в котором сообщил о планах РФ поставить во главе правительства Украины пророссийского политика. В качестве кандидатуры на эту роль был назван Евгений Мураев.

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