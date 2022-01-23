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МИД Великобритании заявил о планах Москвы установить «пророссийскую» власть на Украине

, 10:06 Источник: РБК

МИД Великобритании заявил о планах Москвы установить «пророссийскую» власть на Украине
Флаг Украины, Britta Pedersen/globallook.com

В Москве ищут возможности способствовать к приходу власти лидера, лояльного России, сообщил МИД Великобритании. В качестве «пророссийского» кандидата называется бывший депутат Верховной рады оппозиционер Евгений Мураев.

«У нас есть информация, которая указывает на то, что правительство России стремится установить в Киеве пророссийского лидера, рассматривая возможности вторжения на Украину и ее оккупации», — цитирует заявление британского МИД РБК.

Утверждение вншнеполитического ведомства основаны на анализе ситуации и разведданных.

Сам Мураев в интервью изданию «Страна.UA» назвал сведения британского МИД недостоверными. Он рассказал, что с 2018 года из-за конфликта с Виктором Медведчуком находится под санкциями России.

«Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос к мистеру Бину», — сказал политик.

В свою очередь российский МИД в своем официальном телеграм-канале назвал заявление британских коллег дезинформацией и «еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

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