Глава МИД Великобритании Трасс в феврале посетит Москву для встречи с Лавровым

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22 января 2022, 10:40 Источник: ТАСС

Лиз Трасс, фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале»,- пояснил собеседник.

Отмечается, что посольство РФ в Великобритании пока не получало официального обращения относительно визита Трасс в Москву.

Напомним, что Лиз Трасс вступила в должность главы МИД Великобритании в сентябре 2021 года. Дипломат пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

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