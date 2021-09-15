Новой главой МИД Великобритании стала Лиз Трасс

Аргументы Недели → Политика 13+

15 сентября 2021, 18:13 Источник: Sky News

флаг Великобритании, pixabay.com

В Великобритании в среду назначили новую главу Министерства иностранных дел. Согласно последней информации, должность досталась Лиз Трасс, которая являлась министром по международной торговле.

Отмечается, что Лиз Трасс на своем предыдущем посту осуществила ряд успешных торговых сделок с разными странами после Brexit. Она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии Великобритании.

Доминик Рааб, который ранее занимал пост главы МИД Британии с 2019 года, получит должность министра юстиции в обновленном кабинете Бориса Джонсона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости