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Франц Клинцевич: «Сегодня в Европе откровенно говорят о том, что США собираются вести войну с Россией до последнего украинца»

, 12:22 Источник: «ПолитРоссия»

Франц Клинцевич: «Сегодня в Европе откровенно говорят о том, что США собираются вести войну с Россией до последнего украинца»
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич, council. gov.ru / globallookpress.com

Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что Крымский полуостров больше никогда не вернется под юрисдикцию Киева. По данному вопросу экс-сенатор высказался в разговоре с интернет-СМИ.

По словам Клинцевича, «Украина с ее плачем по Крыму уже давно достала всех в Европе». Как указал собеседник журналистов, «люди ведь начинают понимать, что их подталкивают к войне, втягивают в гонку вооружений и заставляют в прямом смысле участвовать в этом конфликте».

«Сегодня в Европе откровенно говорят о том, что США собираются вести войну с Россией до последнего украинца. Но в то же время все понимают, что решать глобальные стратегические проблемы без участия России просто невозможно», — добавил Франц Клинцевич.

Как сообщалось ранее в воскресенье, депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Донбасс «фактически уже является российской территорией».

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