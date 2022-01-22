Глава ВМС Германии Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, где за такое решение проголосовали 96,77% жителей.
«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт»,- высказал он в ходе выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию на Украине.
Напомним, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБОУ «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя».
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