Депутат Госдумы Бородай: Донбасс «фактически уже является российской территорией»
23 января 2022, 11:56
Донбасс «фактически уже является российской территорией». Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы РФ, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР Александр Бородай.
«Донбасс юридически в Россию не попал пока еще до сих пор. Хотя практически, фактически уже является российской территорией, российские там живут граждане. Мы это знаем прекрасно, значительная часть населения Донбасса — это граждане РФ», — отметил Бородай в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».
Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон спрогнозировал, что армия России «получит небывалый, невиданный доселе отпор» в случае «вторжения» на Украину.
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