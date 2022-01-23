Аргументы Недели В мире 13+

Депутат Госдумы Бородай: Донбасс «фактически уже является российской территорией»

, 11:56

Депутат Госдумы Бородай: Донбасс «фактически уже является российской территорией»
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Донбасс «фактически уже является российской территорией». Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы РФ, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР Александр Бородай.

«Донбасс юридически в Россию не попал пока еще до сих пор. Хотя практически, фактически уже является российской территорией, российские там живут граждане. Мы это знаем прекрасно, значительная часть населения Донбасса — это граждане РФ», — отметил Бородай в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон спрогнозировал, что армия России «получит небывалый, невиданный доселе отпор» в случае «вторжения» на Украину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Арсен Аваков: вероятность «полномасштабного вторжения» России на Украину сейчас выше, чем в 2014 году

Арсен Аваков: вероятность «полномасштабного вторжения» России на Украину сейчас выше, чем в 2014 году

Вероятность «полномасштабного вторжения» России на Украину в настоящее время выше, чем в 2014 году. Такую точку зрения озвучил Арсен Аваков, бывший глава МВД соседней страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Политика

Происшествия

Общество

Политика

Политика

Общество

Культура

Происшествия

Происшествия

Политика

Общество

Политика

Политика