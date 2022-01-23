Депутат Госдумы Бородай: Донбасс «фактически уже является российской территорией»

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23 января 2022, 11:56

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Донбасс «фактически уже является российской территорией». Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы РФ, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР Александр Бородай.



«Донбасс юридически в Россию не попал пока еще до сих пор. Хотя практически, фактически уже является российской территорией, российские там живут граждане. Мы это знаем прекрасно, значительная часть населения Донбасса — это граждане РФ», — отметил Бородай в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон спрогнозировал, что армия России «получит небывалый, невиданный доселе отпор» в случае «вторжения» на Украину.

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