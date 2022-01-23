Киевский журналист Гордон: армия России «получит небывалый, невиданный доселе отпор» в случае «вторжения» на Украину
23 января 2022, 11:40
Армия Российской Федерации «получит небывалый, невиданный доселе отпор», если «вторгнется» на Украину. Соответствующий прогноз в эфире своего YouTube-канала озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.
По словам Гордона, в случае «нападения» на территорию соседней страны армия РФ «получит небывалый, невиданный доселе отпор».
«Стрелять будет все и отовсюду. В Россию пойдут гробы», — отметил журналист.
Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «вторжение» на Украину текущей зимой. Власти РФ подобные обвинения опровергают.
Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский политолог Андрей Золотарев допустил вероятность будущего распада бывшей советской республики по югославскому сценарию.
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