Киевский журналист Гордон: армия России «получит небывалый, невиданный доселе отпор» в случае «вторжения» на Украину

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23 января 2022, 11:40

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Армия Российской Федерации «получит небывалый, невиданный доселе отпор», если «вторгнется» на Украину. Соответствующий прогноз в эфире своего YouTube-канала озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.

По словам Гордона, в случае «нападения» на территорию соседней страны армия РФ «получит небывалый, невиданный доселе отпор».

«Стрелять будет все и отовсюду. В Россию пойдут гробы», — отметил журналист.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «вторжение» на Украину текущей зимой. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский политолог Андрей Золотарев допустил вероятность будущего распада бывшей советской республики по югославскому сценарию.

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