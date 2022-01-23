Киевский политолог Золотарев допустил возможность будущего распада Украины по сценарию Югославии

Киевский политолог Андрей Золотарев допустил возможность будущего распада Украины по сценарию Югославии. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с интернет-СМИ.
Золотарев отметил, что властям бывшей советской республики следовало «проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов».
«Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии», — указал собеседник журналистов.
Как сообщалось ранее в воскресенье, экс-глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что вероятность «полномасштабного вторжения» России сейчас выше, чем в 2014 году.
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