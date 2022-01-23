Арсен Аваков: вероятность «полномасштабного вторжения» России на Украину сейчас выше, чем в 2014 году

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23 января 2022, 07:37

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Вероятность «полномасштабного вторжения» России на Украину в настоящее время выше, чем в 2014 году. Такую точку зрения озвучил Арсен Аваков, бывший глава МВД соседней страны.

«По моему мнению, вероятность российского полномасштабного вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Аваков.

Он отметил, что в данный момент вблизи украинских границ дислоцируются 54 батальонные тактические группы армии РФ. По словам экс-министра, «это около 100 тысяч профессиональных военных».

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «нападение» на Украину текущей зимой. Российские власти подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее, командующий киевской операцией на территории Донбасса Александр Павлюк заверил, что 500 тысяч ветеранов войны в регионе «готовы разорвать русских голыми руками».

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