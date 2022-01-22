Командующий ООС Павлюк: 500 тысяч ветеранов войны в Донбассе «готовы разорвать русских голыми руками»

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22 января 2022, 20:00

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

500 тысяч ветеранов военного конфликта в Донбассе «готовы разорвать русских голыми руками». Соответствующее заявление сделал Александр Павлюк, командующий киевской операцией Объединенных сил (ООС) на востоке Украины.

«У нас около полумиллиона человек, которые прошли через войну в этой стране, в которой они потеряли либо кого-то, либо что-то. Полмиллиона тех, кто потерял кровь родственника, потерял свои дома или потерял своих друзей, и они готовы разорвать русских голыми руками», — отметил процитированный The Times Павлюк.

Он также высказал мнение о том, что Россия хочет «ранить всю страну и через это ранение манипулировать Украиной по своему усмотрению».

Официальный Киев возлагает на РФ ответственность за развязывание вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит открытое «вторжение» на украинскую территорию текущей зимой. Российская сторона опровергает обвинения в участии в противостоянии в Донбассе и планах напасть на соседнее государство.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Евгений Сатановский допустил, что киевские силы могут «врезать» по непризнанным ДНР и ЛНР во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

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