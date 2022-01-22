Политолог Сатановский: Украина может «врезать» по ДНР и ЛНР во время зимней Олимпиады

Аргументы Недели → В мире 13+

22 января 2022, 19:31

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киев может «врезать» по самопровозглашенным ДНР и ЛНР во время зимней Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Такой вариант развития событий допустил отечественный политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал в своем Telegram сообщение американского агентства Bloomberg о том, что китайский лидер Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина «не вторгаться на Украину» в период проведения Игр.

«И тут один вопрос: а Украина по Донбассу, случаем, в означенный период олимпийского перемирия врезать не собралась? Путин на Олимпиаде в Пекине, оружия море, ситуация на грани взрыва, причем раскачивают ее именно с той стороны... Очень уж на прецедент Саакашвили в 2008 году похоже. Один в один», — отметил Сатановский.

Ранее в субботу турецкий журналист Бедреттин Белюкбаши проинформировал, что самолет США, доставивший американское оружие в Киев, вошел в российское воздушное пространство.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости