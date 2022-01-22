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Журналист Белюкбаши: самолет США, доставивший оружие на Украину, вошел в пространство России

, 17:27

Журналист Белюкбаши: самолет США, доставивший оружие на Украину, вошел в пространство России
Американский самолет, фото из Twitter журналиста Бедреттина Белюкбаши

Самолет Соединенных Штатов, доставивший оружие на Украину, вошел в воздушное пространство Российской Федерации. С соответствующим утверждением выступил турецкий журналист Бедреттин Белюкбаши.

В ночь на 22 января в Киев прибыли свыше 90 тысяч килограммов американского летального вооружения. Журналист Бедреттин Белюкбаши написал в Twitter, что доставивший груз самолет США после взлета из украинской столицы «вошел сначала в воздушное пространство Белоруссии, а затем в воздушное пространство России».

В посте Белюкбаши, который появился в его микроблоге час назад, говорится, что американский борт «продолжает летать» в небе РФ.

Как сообщалось ранее в субботу, киевский эксперт Николай Сунгуровский спрогнозировал, что в случае войны российская армия в первую очередь разгромит систему ПВО Украины.

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