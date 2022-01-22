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Киевский эксперт Сунгуровский: в случае войны армия России в первую очередь разгромит ПВО Украины

, 15:20

Киевский эксперт Сунгуровский: в случае войны армия России в первую очередь разгромит ПВО Украины
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Если вспыхнет вооруженный конфликт, армия Российской Федерации в первую очередь разгромит ПВО Украины. Соответствующий прогноз озвучил киевский военный эксперт Николай Сунгуровский.

«Качество нашей системы противовоздушной обороны оставляет желать лучшего», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Сунгуровский.

Он предрек, что в случае войны армия России в первую очередь разгромит ПВО соседней страны. Это поможет РФ завоевать полное господство в воздушном пространстве, указал аналитик.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Григорий Миронов допустил, что Москва может вмешаться в противостояние в Донбассе, если украинские силы пойдут в наступление на непризнанные ДНР и ЛНР.

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