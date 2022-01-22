Политолог Миронов: «Скорее всего, начало боевых действий Украины против ДНР и ЛНР будет концом украинской государственности»

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22 января 2022, 13:45 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация может вмешаться в вооруженный конфликт в Донбассе, если украинские войска пойдут в наступление в регионе. Такой прогноз сделал политолог Григорий Миронов.

Эксперт констатировал в разговоре с журналистами, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР проживают российские граждане. Если киевская сторона решит провести наступательную операцию против республик, Москва может оказать им помощь, полагает Миронов.

«Скорее всего, начало боевых действий Украины против ДНР и ЛНР будет концом украинской государственности», — предрек политолог.

Как сообщалось ранее сегодня, журналист Дмитрий Гордон заявил, что президента Владимира Зеленского «снесут», если он приступит к реализации Минских соглашений.

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