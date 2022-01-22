Украинский журналист Гордон: Зеленского «снесут», если он начнет выполнять Минские соглашения

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22 января 2022, 11:56

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Bahmut / globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского «снесут», если он начнет выполнять Минские соглашения. Такой прогноз высказал киевский журналист Дмитрий Гордон.

По словам Гордона, выступившего в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Минские соглашения предполагают то, что в законодательные органы Украины войдут «боевики» из республик Донбасса. «Украинский народ, украинское общество не допустят этого», — заявил журналист.

«Зеленского снесут, от него ничего не останется», если глава государства начнет реализовывать договоренности, предрек Дмитрий Гордон.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший президент Украины Петр Порошенко озвучил мнение, согласно которому полномасштабная война с Россией может вспыхнуть в любое время.

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