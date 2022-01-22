Украинский журналист Гордон: Зеленского «снесут», если он начнет выполнять Минские соглашения
22 января 2022, 11:56
Президента Украины Владимира Зеленского «снесут», если он начнет выполнять Минские соглашения. Такой прогноз высказал киевский журналист Дмитрий Гордон.
По словам Гордона, выступившего в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Минские соглашения предполагают то, что в законодательные органы Украины войдут «боевики» из республик Донбасса. «Украинский народ, украинское общество не допустят этого», — заявил журналист.
«Зеленского снесут, от него ничего не останется», если глава государства начнет реализовывать договоренности, предрек Дмитрий Гордон.
Как сообщалось ранее в субботу, бывший президент Украины Петр Порошенко озвучил мнение, согласно которому полномасштабная война с Россией может вспыхнуть в любое время.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.