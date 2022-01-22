Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами
22 января 2022, 08:17
Полномасштабный военный конфликт с Российской Федерацией может разгореться в любое время, в случае конфликта Украина будет атакована ракетами. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.
РФ «имеет возможность вести полномасштабную войну», она «может начаться в любое время», сказал процитированный «ПолитНавигатором» Порошенко. По его словам, в случае конфликта территория Украины подвергнется ракетным ударам. В данных атаках будут задействованы Каспийская флотилия и комплексы «Искандер», предсказал экс-президент.
Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «вторжение» в соседнюю страну. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.
Как сообщалось ранее, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Кононов допустил, что вооруженное противостояние в Донбассе может перерасти в глобальную войну.
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