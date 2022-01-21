Бывший министр обороны ДНР Кононов: конфликт в Донбассе может перерасти в глобальную войну

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21 января 2022, 15:18

Украинский танк, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженный конфликт на территории Донбасса может перерасти в глобальную войну. Такой вариант развития событий допустил бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Кононов.

«Тяжело оценивать ситуацию, все-таки армия Украины уже не такая, как была в 2014-2015 годах, но и наша армия не стояла на месте — регулярно проводятся учения и подготовки. Это может перерасти в глобальную войну», — отметил Кононов, процитированный Telegram-каналом «Донбасс решает».

Экс-министр также спрогнозировал, что в случае наступления киевских сил «будет большое количество жертв» с двух сторон.

Ранее сегодня спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республика фиксирует подготовку противника к развязыванию активных боевых действий.

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