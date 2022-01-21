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Эдуард Басурин: ДНР фиксирует подготовку армии Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе

, 14:41

Эдуард Басурин: ДНР фиксирует подготовку армии Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

ДНР фиксирует подготовку Вооруженных сил Украины к развязыванию активных боевых действий на территории Донбасса. Соответствующее заявление сегодня сделал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции непризнанной ДНР.

По словам Басурина, о подготовке ВСУ к активным боям, свидетельствует, в частности, разгрузка шести реактивных систем залпового огня «Смерч» и двух РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами на железнодорожной станции в городе Покровске. Представитель Народной милиции также указал, что в течение последних двух недель отмечается прибытие в зону силовой операции Киева в Донбассе националистических подразделений и снайперов.

По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением дронов, добавил Эдуард Басурин.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский политолог Сергей Марков допустил, что украинские военные могут по приказу Вашингтона напасть на ДНР и ЛНР 3 февраля, перед стартом зимней Олимпиады.

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