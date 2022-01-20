Политолог Марков: армия Украины может по приказу США напасть на республики Донбасса 3 февраля, перед стартом Олимпиады

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20 января 2022, 17:30

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут по приказу Соединенных Штатов напасть на республики Донбасса 3 февраля, перед стартом зимней Олимпиады в Пекине. Такой вариант развития событий допустил российский политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил в своем Telegram, что «именно за несколько часов до открытия грандиозных Олимпийских игр в Китае 8 августа 2008 года по приказу из Вашингтона марионетка США Саакашвили начал операцию в Южной Осетии». В 2014-м, в период проведения игр в Сочи, американские спецслужбы, по словам Маркова, «совершили государственный переворот» в Киеве.

«Антикитайская составляющая в политике США за это время стала только сильнее. Логично и испортить китайцам их праздник новой войной», — указал аналитик.

Как написал Сергей Марков, в Вашингтоне уверены, что Москва «побоится активно действовать войсками, чтобы не испортить праздник старшему брату России Китаю».

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Семен Пегов высказал предположение, согласно которому украинская армия может атаковать столицу ДНР кассетными боеприпасами, чтобы втянуть РФ в конфликт в Донбассе.

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