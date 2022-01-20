Военкор Пегов: армия Украины может атаковать столицу ДНР кассетными боеприпасами, чтобы втянуть Россию в конфликт в Донбассе

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20 января 2022, 09:56

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут атаковать столицу самопровозглашенной ДНР кассетными боеприпасами, чтобы втянуть Российскую Федерацию в конфликт на территории Донбасса. Такой вариант развития событий допустил отечественный военный корреспондент Семен Пегов.

«Те тенденции, которые мы сегодня наблюдаем на фронте, говорят о том, что украинская сторона хочет развязать при помощи НАТО настоящую бойню в Донбассе», — заявил Пегов в эфире Первого канала.

Журналист отметил, что киевские силы стянули в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган». Семен Пегов предположил, что ВСУ могут ударить по Донецку кассетными снарядами.

«Начнется жесткий обстрел мирных кварталов кассетными боеприпасами, будет большое количество жертв. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы создать ситуацию, когда и Донбасс, и Россия не смогут оставить такие действия без ответа», — рассказал военкор о вероятном сценарии обострения на востоке Украины.

Как сообщалось ранее в четверг, немецкий политолог Александр Рар высказал прогноз, согласно которому Донбасс «отпадет от Украины и уйдет к России», если Киев не предоставит региону автономный статус.

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