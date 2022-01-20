Немецкий политолог Рар: если Киев не даст Донбассу автономию, он «отпадет от Украины и уйдет к России»

Если Киев не даст Донбассу автономию, он «отпадет от Украины и уйдет к России». Соответствующий прогноз в разговоре с интернет-СМИ озвучил политолог из Германии Александр Рар.
Он отметил, что киевские власти должны «явно и демонстративно» предоставить Донбассу автономный статус. По словам Рара, если этого не произойдет, «Донбасс окажется пока в замороженном состоянии, но там все больше и больше людей будут принимать российское гражданство, будут связывать свою судьбу, экономику и политику только с Россией». В итоге регион «отпадет от Украины и уйдет к России», предрек эксперт.
Как сообщалось ранее в четверг, американское издание Forbes написало, что оснащенные «Калибрами» субмарины Черноморского флота РФ могут сыграть ключевую роль в вероятной войне с Украиной.
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