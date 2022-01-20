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Forbes: вооруженные «Калибрами» подлодки Черноморского флота России могут сыграть ключевую роль в вероятной войне с Украиной

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Forbes: вооруженные «Калибрами» подлодки Черноморского флота России могут сыграть ключевую роль в вероятной войне с Украиной
Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Подлодки Черноморского флота России, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», могут сыграть ключевую роль в вероятной войне с Украиной. Такой вариант развития событий допускается в публикации американских СМИ.

Forbes пишет, что Москва продолжает сосредотачивать вдоль украинской границы «тысячи танков и другой техники и войск». Издание отмечает, что между двумя странами «назревает» вооруженный конфликт.

В процитированном материале говорится, что в предполагаемой войне ключевую роль могут сыграть субмарины Черноморского флота РФ. Оперативно-стратегическое объединение имеет в своем составе шесть действующих подлодок. Все они оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

Forbes указывает, что Россия способна атаковать этими снарядами цели в глубине территории Украины.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Sohu написал, что один ракетоносец Ту-160М в состоянии разбомбить не только Украину, но и всю Европу целиком.

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