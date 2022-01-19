Sohu: один российский ракетоносец Ту-160М способен разбомбить не только Украину, но и всю Европу целиком

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19 января 2022, 12:44 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, PJSC UAC / globallookpress.com

Один российский стратегический ракетоносец Ту-160М способен разбомбить не только Украину, но и всю Европу целиком. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный бомбардировщик Ту-160М. Портал Sohu пишет, что после этого шансы Киева на членство в Североатлантическом альянсе упали практически до нуля. Полет боевой машины стал наиболее убедительным аргументом, заставившим США принять российскую точку зрения о недопустимости вступления Украины в НАТО, отмечает сайт.

В процитированном материале указывается, что главной отличительной чертой Ту-160М является способность нести еще больше вооружений — до 40 тонн — чем его предшественники. Один такой самолет в состоянии разбомбить не только Украину, но и всю Европу целиком, пишет Sohu.

Как сообщалось ранее в среду, бывший внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Россия способна причинить «крупные неприятности» соседней стране «и без полномасштабного вторжения».

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