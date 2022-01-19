Арестович: Россия способна причинить «крупные неприятности» Украине «и без полномасштабного вторжения»

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19 января 2022, 12:10

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Российская Федерация способна причинить «крупные неприятности» Украине «и без полномасштабного вторжения». Соответствующую точку зрения высказал Алексей Арестович, бывший внештатный советник главы офиса украинского президента.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что РФ готовит «нападение» на соседнюю страну текущей зимой. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

По словам Арестовича, у России «достаточно способов причинить нам крупные неприятности и без полномасштабного вторжения». Экс-советник допустил, что РФ может, в частности, заблокировать под видом учений украинские порты в Черном и Азовском морях и остановить газоснабжение бывшей советской республики.

Как сообщалось ранее сегодня, израильский эксперт Яков Кедми заявил, что Москва в состоянии разгромить армию Украины за несколько часов без ввода войск на ее территорию.

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