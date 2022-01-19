Экс-разведчик Кедми: Россия способна разгромить ВСУ за несколько часов без ввода войск на Украину
19 января 2022, 10:50
Российская Федерация способна разгромить Вооруженные силы Украины за несколько часов без ввода войск на территорию соседней страны. Об этом заявил бывший израильский разведчик Яков Кедми.
«Для разгрома украинской армии не надо ничего вводить», — отметил Кедми в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
По словам экс-разведчика, ВСУ «примитивно» устроены. Армия бывшей советской республики «распадется» в результате одного мощного огневого удара, полагает Яков Кедми. Согласно его точке зрения, Россия в состоянии разгромить ВСУ в течение нескольких часов.
Как сообщалось ранее в среду, ветеран ополчения ДНР Александр Матюшин указал, что столица непризнанной республики находится в тактическом окружении с 2014 года.
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