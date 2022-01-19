Ветеран ополчения ДНР «Варяг» Матюшин: Донецк находится в тактическом окружении с 2014 года

Донецк находится в тактическом окружении с 2014 года. На это в разговоре с интернет-СМИ указал ветеран ополчения самопровозглашенной ДНР Александр Матюшин, известный по позывному «Варяг».
«Если учесть что Донецк находится в тактическом окружении уже с 2014 года, то можно сказать что ситуация в Донецке стабильная и привычная для его жителей», — заявил Матюшин, отвечая на вопрос о текущей обстановке в городе.
Собеседник журналистов добавил, что в целом ситуация на линии соприкосновения «остается напряженной». По словам Александра Матюшина, «связано это в первую очередь с постоянными провокациями со стороны украинских правительственных войск».
Ранее сообщалось, что бывший киевский посол в Белоруссии Роман Бессмертный допустил возможность переброски контингента ОДКБ на Украину.
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