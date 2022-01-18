Политолог Евстафьев: военные возможности России, продемонстрированные переброской ее сил в Казахстан, напугали США

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18 января 2022, 16:57

Миротворцы ОДКБ, MOD Russia / globallookpress.com

Военные возможности Российской Федерации, продемонстрированные переброской ее сил в Казахстан, напугали Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный политолог Дмитрий Евстафьев.

В начале текущего года в Казахстане разгорелись массовые протесты, переросшие в беспорядки. На этом фоне в страну был отправлен миротворческий контингент ОДКБ.

Евстафьев отметил, что «на переброску в такие сроки этого количества войск в современном мире способны» ограниченное количество стран.

«Давайте посмотрим на американцев — ну напугались же. Ну реально испуг виден. И у Блинкена... А на Нуланд смотреть просто больно было», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт».

Ранее во вторник сообщалось, что бывший киевский посол в Белоруссии Роман Бессмертный допустил вероятность появления контингента ОДКБ на территории Украины.

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