Экс-посол Киева в Белоруссии Бессмертный допустил вероятность переброски войск ОДКБ на Украину
18 января 2022, 14:33
Бывший посол Киева в Белоруссии Роман Бессмертный допустил вероятность переброски военного контингента ОДКБ на территорию Украины. Соответствующее заявление Бессмертный сделал в разговоре с журналистами.
«Я боюсь полезных идиотов тут, в Украине. Потому что в нынешней ситуации они могут сделать какие-то шаги, которые приведут ко взрыву тут, и тогда войска ОДКБ придут спасать нас с вами от беды», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» экс-посол.
Ранее во вторник сообщалось, что киевский волонтер Юрий Касьянов сделал прогноз, согласно которому в случае войны российские силы на второй день конфликта окружат украинскую группировку в Донбассе.
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