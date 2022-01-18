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Экс-посол Киева в Белоруссии Бессмертный допустил вероятность переброски войск ОДКБ на Украину

, 14:33

Экс-посол Киева в Белоруссии Бессмертный допустил вероятность переброски войск ОДКБ на Украину
Миротворцы ОДКБ, MOD Russia / globallookpress.com

Бывший посол Киева в Белоруссии Роман Бессмертный допустил вероятность переброски военного контингента ОДКБ на территорию Украины. Соответствующее заявление Бессмертный сделал в разговоре с журналистами.

«Я боюсь полезных идиотов тут, в Украине. Потому что в нынешней ситуации они могут сделать какие-то шаги, которые приведут ко взрыву тут, и тогда войска ОДКБ придут спасать нас с вами от беды», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» экс-посол.

Ранее во вторник сообщалось, что киевский волонтер Юрий Касьянов сделал прогноз, согласно которому в случае войны российские силы на второй день конфликта окружат украинскую группировку в Донбассе.

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