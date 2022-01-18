Украинский волонтер Касьянов: в случае войны силы России на второй день конфликта окружат ВСУ в Донбассе и «добегут до Киева»

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18 января 2022, 13:04

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Если начнется война, российские подразделения на второй день конфликта окружат группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе и «добегут до Киева». Соответствующий прогноз сделал киевский волонтер Юрий Касьянов.

Он прокомментировал заявление американского сенатора Ричарда Блюменталя о готовности США предоставить Украине летальные вооружения в случае «вторжения» России.

«Не радуйтесь. Любое оружие надо изучить, освоить; его надо доставить, наконец!..», — отметил Касьянов на своей странице в Facebook.

Волонтер предрек, что предполагаемая война будет скоротечной.

«Уже в первый день разбомбят все тыловые базы, склады и другие важные объекты; на второй день возьмут в кольцо войска на Донбассе, добегут до Киева и высадят десанты в Борисполе, Гостомеле и Жулянах», — написал Юрий Касьянов.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что РФ готовится «напасть» на соседнюю страну. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал NetEasе указал, что ответ президента России Владимира Путина на итоговой пресс-конференции на вопрос про ситуацию вокруг Украины вызвал «панику» на Западе.

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