NetEasе: ответ Путина на итоговой пресс-конференции на вопрос про ситуацию вокруг Украины вызвал «панику» на Западе

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18 января 2022, 11:24 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ответ российского президента Владимира Путина на итоговой пресс-конференции на вопрос про ситуацию вокруг Украины вызвал «панику» на Западе. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Во время пресс-конференции по итогам 2021 года журналист Sky News спросила Путина, готова ли Москва обещать, что «не нападет» на Украину, если получит от США и НАТО требуемые гарантии безопасности. Политик заявил, что «наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу».

Путин добавил, что «Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже».

«Как бы американцы отнеслись, если бы мы взяли и на границе между Канадой и США, на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты?» — поинтересовался российский лидер.

Портал NetEasе пишет, что ответ Владимира Путина вызвал «панику» на Западе. Китайский сайт указывает на то, что после пресс-конференции Вашингтон вместе со своими союзниками по Североатлантическому альянсу согласился провести серию переговоров с Москвой.

«В глобальной конфронтации между США и Россией Запад, похоже, не смог победить», — отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что капитан I ранга Василий Дандыкин назвал модернизированную атомную субмарину «Самара» «настоящим хищником», «добычей» которого станут американские корабли.

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