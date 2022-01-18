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Капитан I ранга Дандыкин назвал модернизированную подлодку «Самара» «настоящим хищником», «добычей» которого станут корабли США

, 09:40 Источник: «ПолитРоссия»

Капитан I ранга Дандыкин назвал модернизированную подлодку «Самара» «настоящим хищником», «добычей» которого станут корабли США
Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российская модернизированная атомная подводная лодка «Самара» — это «настоящий хищник», «добычей» которого станут корабли Соединенных Штатов. Об этом в разговоре со СМИ заявил военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

Ожидается, что в следующем году в состав Тихоокеанского флота РФ вольется модернизированная субмарина «Самара». Портал «ПолитРоссия» пишет, что арсенал лодки пополнят крылатые ракеты «Калибр».

Ставший собеседником сайта Дандыкин указал на то, что «Самара» также получит «новую электронную начинку, электроакустические станции».

«То есть она сможет работать по самым современным целям наших противников из США. То есть она будет вести борьбу как с другими подводными лодками, так и с надводными кораблями и авианосными группами. То есть это настоящий хищник, добычей которого станут американские корабли и субмарины», — отметил капитан I ранга.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский интернет-ресурс Sina спрогнозировал, что сведения, собранные разведывательным судном «Карелия» вблизи Гавайских островов, помогут России в случае нанесения военного удара по Штатам.

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