Sina: данные, собранные разведывательным судном «Карелия» вблизи Гавайев, помогут России в случае нанесения военного удара по США

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18 января 2022, 09:12 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Данные, собранные разведывательным судном «Карелия» вблизи Гавайских островов, помогут Российской Федерации, если она решит нанести военный удар по Соединенным Штатам. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад западные СМИ сообщили о маневрах российского разведывательного судна «Карелия» рядом с Гавайями. Китайский портал Sina отмечает, что это не первое появление данного корабля вблизи американских островов.

Сайт предположил, что на сей раз «Карелия» могла заниматься гидрографическими исследованиями в районе побережья США. В процитированном материале указывается, что подобные работы дают ценную информацию, которая впоследствии может быть использована российскими субмаринами.

Собранные «Карелией» сведения помогут РФ в случае нанесения военного удара по Штатам, предрекает Sina.

Как сообщалось ранее во вторник, сетевое издание «Репортер» написало, что американская авиаразведка начала проверять Кубу и Венесуэлу на предмет размещения российских ракет.

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