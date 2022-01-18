«Репортер»: авиаразведка США начала проверять Кубу и Венесуэлу на предмет размещения российских ракет

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18 января 2022, 08:24 Источник: «Репортер»

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Авиационная разведка Соединенных Штатов начала проверять Кубу и Венесуэлу на предмет размещения российских ракет. На это указывается в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности обустройства военной инфраструктуры страны на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Портал «Репортер» пишет, что американская авиаразведка уже начала проверять территорию названых стран на предмет размещения российских ракет. Так, некоторое время назад в небе над Карибским морем был замечен самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint, сопровождаемый заправщиком Boeing KC-135R.

Сайт спрогнозировал, что подобные полеты рядом с Кубой и Венесуэлой станут обычным явлением.

Как сообщалось ранее, китайский интернет-ресурс NetEasе отметил, что после слов президента России Владимира Путина об инциденте с эсминцем Defender флот США «оказался в довольно затруднительном положении».

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