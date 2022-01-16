NetEasе: после слов Путина об инциденте с эсминцем Defender летом 2021-го флот США «оказался в довольно затруднительном положении»

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16 января 2022, 19:43 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

После слов президента России Владимира Путина об инциденте с эсминцем Defender, произошедшем летом 2021 года, флот Соединенных Штатов «оказался в довольно затруднительном положении». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

В конце июня 2021-го в российские территориальные воды в районе Крыма без согласования с Москвой вошел британский эсминец Defender. По курсу движения корабля открыли предупредительный огонь, после чего он покинул акваторию РФ.

Как заявил, комментируя инцидент с Defender, Владимир Путин, «трудно было бы представить, что мир встал на грань Третьей мировой войны», если бы Россия потопила судно.

Портал NetEasе назвал слова Путина «предупреждением». После него «оказался в довольно затруднительном положении» флот США, заинтересованный в маневрах в Черном море, отмечает сайт.

Высказывание президента РФ дало понять американским ВМС, что страна намерена действовать в акватории предельно жестко, указывается в процитированном материале.

Ранее в воскресенье ресурс «ПолитРоссия» написал, что Москва способна нейтрализовать НАТО, запустив гиперзвуковые ракеты «Циркон» по Великобритании.

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