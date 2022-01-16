«ПолитРоссия»: Москва способна нейтрализовать НАТО, запустив гиперзвуковые «Цирконы» по Великобритании

Москва способна нейтрализовать Североатлантический альянс, запустив гиперзвуковые ракеты «Циркон» по Великобритании. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал «ПолитРоссия» отмечает, ссылаясь на итальянское издание L'Antidiplomatico, что в распоряжении РФ имеются передовые образцы вооружений, в том числе и безъядерных. Как предполагается, для того, чтобы дать отпор НАТО, будет достаточно обычных средств поражения.
В процитированном материале указывается, что Москва может направить свои субмарины к побережью Великобритании и ударить с их помощью ракетами «Циркон» по электростанциям, расположенным на территории страны. В результате Великобритания останется без электричества.
Атака по одному из важнейших союзников США произведет сильный эффект и нейтрализует все НАТО, пишет «ПолитРоссия».
Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Baijiahao выступил с прогнозом, согласно которому ядерная ракета «Сармат» «за несколько минут превратит Японию в руины» в случае удара РФ.
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