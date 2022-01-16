Аргументы Недели В мире 13+

Baijiahao: ядерная ракета «Сармат» «за несколько минут превратит Японию в руины» в случае удара России

, 16:06 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: ядерная ракета «Сармат» «за несколько минут превратит Японию в руины» в случае удара России
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Ядерная ракета «Сармат» «за несколько минут превратит Японию в руины» в случае удара Российской Федерации. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

«Для России наступил действительно критический момент, с одной стороны, она выясняет отношения с Соединенными Штатами, с другой — ей нельзя забывать про Японию», — пишет портал Baijiahao.

Сайт допустил реализацию сценария, при котором Токио, не отказавшийся от претензий на Курилы, попытается забрать острова силой. В процитированном материале говорится, что в ответ на подобные действия РФ может атаковать восточноазиатскую страну комплексом «Сармат».

Данная ракета имеет дальность полета до 18 тысяч километров и максимальную скорость 15 Махов. Снаряд способен нести десять ядерных боеголовок с мощностью 750 килотонн каждая.

«Ракета всего за несколько минут превратит Японию в руины», — отмечает Baijiahao.

Как сообщалось ранее сегодня, индийский ресурс EurAsian Times предположил, что стратегический бомбардировщик Ту-160М может стать крупнейшим и самым высокотехнологичным проектом российской авиапромышленности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

В парламенте Казахстана не подтвердили и не опровергли сообщения о смерти первого президента Нурсултана Назарбаева

В парламенте Казахстана не подтвердили и не опровергли сообщения о смерти первого президента Нурсултана Назарбаева

Депутат Мажилиса парламента Казахстана, председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Нурсултан Назарбаев умер.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Происшествия

В мире

Спорт

В мире

Общество

Спорт

Происшествия