EurAsian Times: «белое чудо» Ту-160М, возможно, станет крупнейшим и самым высокотехнологичным проектом авиапромышленности России

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16 января 2022, 15:01 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, PJSC UAC / globallookpress.com

«Белое чудо» Ту-160М, возможно, станет крупнейшим и самым высокотехнологичным проектом авиапромышленности Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном в индийском интернет-сегменте.

Несколько дней назад с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический бомбардировщик Ту-160М («Белый лебедь»). Портал EurAsian Times пишет, что модернизированные ракетоносцы будут оснащены современной авионикой, получат передовое радиоэлектронное оборудование, навигационную систему и систему управления вооружением, а также средства радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что Ту-160М смогут применять новейшие виды оружия, в том числе те, которые разрабатываются в настоящее время.

«"Белое чудо" Ту-160М, возможно, станет крупнейшим и самым высокотехнологичным проектом российской авиационной промышленности», — отмечает индийский сайт.

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