Политолог Акопов: Россия может «создать проблемы» США без размещения ракет на Кубе

Аргументы Недели → В мире 13+

16 января 2022, 08:34 Источник: «Украина.ру»

Российский ракетный комплекс, mod_russia / globallookpress.com

Российская Федерация может «создать проблемы» Соединенным Штатам без размещения ракет на Кубе. Соответствующую точку зрения в беседе с интернет-СМИ высказал политолог Петр Акопов.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности обустройства военной инфраструктуры страны на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

«Вариант с Кубой и Венесуэлой нельзя исключать, но я не думаю, что он будет главным», — отметил Акопов.

По его словам, Москва способна «создать проблемы» США без размещения ракет на территории названных государств. Такая возможность у РФ есть благодаря средствам доставки боеприпасов, которые имеются в настоящий момент у страны, указал эксперт.

Как сообщалось накануне, американское издание The National Interest написало, что первый полет ракетоносца Ту-160М стал предупреждением России для Штатов и НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости