National Interest: первый полет ракетоносца Ту-160М стал предупреждением России США и НАТО

Первый полет ракетоносца Ту-160М стал предупреждением Российской Федерации Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу. На это указывается в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.
В среду с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический бомбардировщик Ту-160М. The National Interest пишет, что боевая машина «дебютирует на фоне роста напряженности между Москвой и Западом».
«Новый бомбардировщик сможет нести самое современное и самое мощное российское оружие воздушного базирования», — констатирует американское издание.
В процитированном материале отмечается, что первый полет Ту-160М стал предупреждением России своим оппонентам — США и НАТО.
Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Александр Жилин предрек, что Москва может разместить вооружения в самопровозглашенных республиках Донбасса в случае переброски комплексов НАТО на украинскую территорию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости