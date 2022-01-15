National Interest: первый полет ракетоносца Ту-160М стал предупреждением России США и НАТО

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15 января 2022, 22:26 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, PJSC UAC / globallookpress.com

Первый полет ракетоносца Ту-160М стал предупреждением Российской Федерации Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу. На это указывается в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.

В среду с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический бомбардировщик Ту-160М. The National Interest пишет, что боевая машина «дебютирует на фоне роста напряженности между Москвой и Западом».

«Новый бомбардировщик сможет нести самое современное и самое мощное российское оружие воздушного базирования», — констатирует американское издание.

В процитированном материале отмечается, что первый полет Ту-160М стал предупреждением России своим оппонентам — США и НАТО.

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Александр Жилин предрек, что Москва может разместить вооружения в самопровозглашенных республиках Донбасса в случае переброски комплексов НАТО на украинскую территорию.

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