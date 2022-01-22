Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Россия не перекроет газ Европе из-за санкций

Аргументы Недели → В мире 13+

22 января 2022, 12:49

плита, фото: pixels.com

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия не будет перекрывать поставки газа в Европу в ответ на американские санкции. Новые ограничения мнут коснуться напрямую президента РФ Владимира Путина.

«Я считаю, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу»,- высказала она интервью итальянской телерадиокомпании «RAI».

Томас-Гринфилд пояснила, что план США заключается в «тесном сотрудничестве с союзниками» для их поддержки в случае любых действий против европейских стран, «включая возможность действий русских в отношении трубопровода».

Ранее постпред США при ООН предупредила о подготовке военных мер против РФ в случае «агрессии» против Украины.



Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости