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Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Россия не перекроет газ Европе из-за санкций

, 12:49

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Россия не перекроет газ Европе из-за санкций
плита, фото: pixels.com

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия не будет перекрывать поставки газа в Европу в ответ на американские санкции. Новые ограничения мнут коснуться напрямую президента РФ Владимира Путина.

«Я считаю, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу»,- высказала она интервью итальянской телерадиокомпании «RAI».

Томас-Гринфилд пояснила, что план США заключается в «тесном сотрудничестве с союзниками» для их поддержки в случае любых действий против европейских стран, «включая возможность действий русских в отношении трубопровода».

Ранее постпред США при ООН предупредила о подготовке военных мер против РФ в случае «агрессии» против Украины.

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