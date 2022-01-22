Постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявила о подготовке военных мер против РФ в случае «агрессии» против Украины
22 января 2022, 07:29Источник:
Jurnal TV
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США рассматривают не только экономические, но и военным меры против России в случае «агрессивных действий» против Украины.
Томас-Гринфилд отметила, что США сотрудничают с Украиной с 2014 года. По ее словам, Вашингтон предоставил Киеву почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных.
«Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании, и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам»,- поделилась она.
Постпред США при ООН добавила, что Вашингтон также оказывает консультационную поддержку Киеву.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о «совместном ответе» с союзниками в случае эскалации вокруг Украины.
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