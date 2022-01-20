Депутаты Мажилиса сохранили право Назарбаева выступать на заседаниях правительства и парламента

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать на заседаниях правительства и перед парламентом республики.
В среду, 19 января, депутаты Мажилиса одобрили внесение поправок в действующий конституционный закон, согласно которым отменяется пожизненное председательство Нурсулатана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).
Сегодня, в четверг, 20 января, соответствующие документы были опубликованы на сайте Сената - верхней палаты законодательного органа Казахстана.
В новой редакции конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы" (лидере нации) говорится, что первому президенту принадлежит право выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан". В прежней версии документа говорилось, что первому главе республики также принадлежит право пожизненно возглавлять Совбез и АНК.
Изменения также были внесены депутатами Мажилиса в законы о Совете безопасности и об Ассамблее народа Казахстана. Совбез и АНК теперь будет возглавлять действующий глава республики.
В сети появилось видео обращения Нурсултана Назарбаева к гражданам Казахстана
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