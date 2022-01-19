Нижняя палата парламента Казахстана одобрила отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности

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19 января 2022, 13:48 Источник: "Интерфакс"

Нурсултан Назарбаев, Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/globallook.com

В среду на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрен проект закона об отмене пожизненного председательства Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народов Казахстана. Об этом в своем Facеbook сообщил депутат мажилиса Канат Нуров.

«Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее Народа Казахстана и Совете Безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса»,- написал Нуров.

Парламентарий сообщил, что все поправки в соответствующие законы направлены на утверждение в сенат. «Теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту Казахстана - по должности, а не по личности»,- резюмировал депутат.

В пресс-службе мажилиса парламента Казахстана подтвердили эту информацию.

Вчера во время своего видеообращения к народу Казахстана Назарбаев сообщил, что решение передать пост главы Совбеза действующему президенту Токаеву он решил во время январских событий в республике.

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