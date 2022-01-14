Министр информации Казахстана после обвинений в русофобии заявил, что с большим уважением относится к РФ

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14 января 2022, 11:25

флаг России, фото: pixabay.com

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что с большим уважением относится к российской истории и традициям. Накануне чиновника обвинили в русофобии после негативных высказываний о русских.

«Я с большим уважением отношусь к России»,- поделился он в интервью Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался сотрудничать с министром информации Казахстана после негативных высказываний о России. Он пояснил, что в ведомстве не будут работать с «русофобской тварью».

В свою очередь, Умаров подчеркнул, что на всех должностях стремился поддерживать отношения с РФ. Он назвал высказывания Примакова «демонизацией образа».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала назначение Умарова министром информации Казахстана внутренним делом республики. Дипломат уверена, что казахстанские власти «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией.

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