Захарова: назначение Умарова министром информации Казахстана - внутреннее дело республики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана - это внутреннее дело республики.
Дипломат отметила, что казахстанские власти «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и «обеспечение прав всех без исключения граждан республики».
При этом Захарова добавила, что слова Умарова о русских носят «националистический» характер.
Напомним, что Аскар Умаров известен своими негативными высказываниями о русских. Новому министру запрещён въезд на территорию РФ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообшил, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина «братской страны».
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