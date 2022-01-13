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Захарова: назначение Умарова министром информации Казахстана - внутреннее дело республики

, 19:26 Источник: РИА Новости

Захарова: назначение Умарова министром информации Казахстана - внутреннее дело республики
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана - это внутреннее дело республики.

Дипломат отметила, что казахстанские власти «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и «обеспечение прав всех без исключения граждан республики».

При этом Захарова добавила, что слова Умарова о русских носят «националистический» характер.

Напомним, что Аскар Умаров известен своими негативными высказываниями о русских. Новому министру запрещён въезд на территорию РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообшил, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина «братской страны». 

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