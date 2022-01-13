Захарова назвала «неприемлемыми» слова о русских нового министра информации Казахстана Умарова

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13 января 2022, 18:53 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова носят «националистический» характер.

«Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, - мы считаем неприемлемыми»,- высказала дипломат.

Ранее сообщалось, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался сотрудничать с новым министром информации Казахстана после негативных высказываний о России. Он пояснил, что в ведомстве не будут работать с «русофобской тварью».

При этом Умаров подчеркнул, что на всех должностях стремился поддерживать отношения с РФ. Он назвал высказывания Примакова «демонизацией образа».

Также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал нового министра воздержаться от поездок на Байконур.

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