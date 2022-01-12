Рогозин заявил, что на космодроме Байконур не будут рады новому министру информации Казахстана Умарову

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12 января 2022, 22:45

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова не будут рады видеть на космодроме Байконур.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем»,- написал чиновник в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщилось, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался сотрудничать с новым министром информации Казахстана после негативных высказываний о России. Он пояснил, что в ведомстве не будут работать с «русофобской тварью».

В свою очередь, Умаров подчеркнул, что на всех должностях стремился поддерживать отношения с РФ. Он назвал высказывания Примакова «демонизацией образа».

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